В Актобе найдены трупы двух человек: подозреваемый задержан

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 4 сентября примерно в 20:00 в одной из квартир пятиэтажного дома по улице Гришина города Актобе обнаружены тела 64-летнего мужчины и 70-летней женщины с признаками насильственной смерти, состоящих в законном браке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По данному факту начато досудебное расследование по факту убийства двух лиц. Подозреваемое лицо установлено и задержано. Назначены необходимые экспертизы.