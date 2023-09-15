В Акмолинской области подвели итоги декады языков

15 сентября ряд акмолинцев за плодотворный труд в сфере развития государственного языка, реализации государственной языковой политики, формирования языковой среды был отмечен в ходе закрытия декады языков народа Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики акимата Акмолинской области.

Этот праздник с 2017 года отмечается в Казахстане 5 сентября и приурочен он ко дню рождения лингвиста-реформатора Ахмета Байтурсынова, выдающегося литературоведа и лингвиста, являющегося основателем казахского алфавита.

С Днем языков собравшихся поздравил аким области Марат Ахметжанов. Открывая мероприятие, он подчеркнул, что язык - великая сокровищница нации, основа духовной энергии народа.

«Проводимая в стране конструктивная языковая политика является одной из важнейших ценностей в формировании толерантной языковой среды. Поэтому развитие государственного языка вкупе с языками других этносов являются главными гарантиями стабильности государства», - отметил руководитель региона.

По уже сложившейся традиции участники мероприятия ознакомились с выставкой, где были представлены стенды, графически демонстрирующие достижения в обучении языкам, пособия, методические сборники по обучению государственному и др.языкам.

В этом году была учреждена специальная премия акима Акмолинской области «Тіл жанашыры» по 10 номинациям. Решением экспертной комиссии были награждены представители различных сфер и отраслей.

Как отметили в управлении внутренней политики, в области ведется планомерная работа по изучению языка. Функционируют порядка 300 дошкольных учреждений, 149 школ на казахском языке. В новом учебном году были открыты 5 школ, из них 3 школы с государственным языком обучения в селе Отемис Целиноградского района, в городах Кокшетау и Косшы.

Более 20 лет во всех регионах области действуют Центры развития языков, где любой житель может обучится казахскому и английскому языкам. При Акмолинской Ассамблее народа Казахстана успешно функционирует школа «Шанырак».

В завершение праздника, ставшего символом духовного богатства страны, была представлена большая праздничная программа с участием творческих коллективов.

К слову, в ходе ежегодной декады, посвященной Дню языков народа Республики Казахстан, в области проведено более 2000 разноформатных мероприятий, направленных на развитие государственного языка и языков этносов, проживающих в регионе.