В АДГС помогли восстановить права услугополучателям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года Агентством по делам госслужбы рассмотрено 425 обращений граждан по вопросам качества оказания госуслуг. По итогам были подтверждены доводы и восстановлены права 142 физических и юридических лиц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС.

Кроме того, после проведенных проверок на факт правонарушений к дисциплинарной ответственности привлечены 72 работника госорганов и подведомственных организаций, 14 должностных лиц привлечены к административной ответственности.

Наиболее часто гражданами обжалуются действия в сферах земельных отношений, архитектуры, ЖКХ, занятости и социального обеспечения.

К примеру, в Актюбинской области выявлен факт необоснованного отказа одному ТОО в предоставлении услуг по регистрации транспортных средств. Услугополучателю отказали в регистрации автомобилей, ссылаясь якобы на наличие у них штрафов. Однако по итогам проверки было выявлено, что основанием для отказа служили некорректные данные в информационной системе СпецЦОН о наличии штрафов, а по факту они были погашены.

Так, по результатам реагирования территориального департамента Агентства по Актюбинской области восстановлены нарушенные права услугополучателя, путем государственной регистрации транспортного средства.

В Алматинской области отделом строительства, архитектуры и градостроительства Илийского района гражданке неоднократно отказывали в выдаче архитектурно-планировочного задания.

Причиной первого отказа являлось отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок, а второго - самовольное строение на участке.

Однако при проверке территориального департамента Агентства по Алматинской области установлено, что правоустанавливающие документы на земельный участок приложены и на земельном участке нет самовольного строения. Таким образом, после реагирования уполномоченного органа выдано архитектурно-планировочное задание.

В области Ұлытау гражданке было отказано в оказании госуслуги «прикрепление к медицинской организации», в связи с тем, что адрес проживания не входит в зону обслуживания поликлиники.

По итогам рассмотрения жалобы территориальным департаментом Агентства по области Ұлытау установлен факт необоснованного отказа, в результате права услугополучателя восстановлены.

В Костанаской области в рамках изучения обращения юридического лица установлено, что основная причина несвоевременного оказания госуслуг по субсидированию субъектов агропромышленного комплекса – большой объем рассматриваемых заявок должностными лицами управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области, которые должны быть рассмотрены в течение 3 – 10 рабочих дней.

В целях защиты прав и законных интересов услугополучателей территориальным департаментом АДГС направлено письмо акиму Костанайской области о разрешении вопроса кадрового обеспечения в управлении.

После реагирования управлению выделены дополнительные 4 штатные единицы для укомплектования отделов, осуществляющих функции по рассмотрению вопросов субсидирования.

В результате, рассмотрено и принято решение по 14 заявкам услугополучателя на получение инвестиционных субсидии на сумму 195,4 млн. тенге в рамках программы «Субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях».

В Северо-Казахстанской области гражданин обратился в ЦОН Жамбылского района за регистрацией прав на недвижимое имущество, подав договор купли-продажи, составленный собственноручно. Согласно законодательству, услуга должна была оказываться на бесплатной основе.

Однако ЦОНом предложены платные услуги сопровождения оказания госуслуги по регистрации прав на недвижимое имущество.

Таким образом, установлен факт навязывания ЦОНом платных услуг при имеющейся возможности регистрации сделки на бесплатной основе.

В результате вмешательства территориального департамента Агентства по СКО услуга оказана на бесплатной основе, а средства за платные услуги возвращены.

Необходимо отметить, что в текущем году во всех областях, территориальными департаментами Агентства запущены Telegram-каналы, направленные на оперативное решение вопросов в сфере получения госуслуг и предотвращение нарушений прав и законных интересов услугополучателей.

Для этого в Центрах обслуживания населения указаны специальные QR-коды, которые перенаправляют граждан на страницу в Telegram. Если гражданин считает, что его права были нарушены при получении какой-либо услуги, он может подать жалобу на этой странице. При выявлении нарушений сотрудниками Агентства будут приниматься незамедлительные меры по их устранению.