Увеличить квоту на обучение в Казахстане просит Всемирная ассоциация казахов

В этом году 2 100 соотечественников из-за рубежа изъявили желание обучаться в вузах Казахстана. Об этом сообщила руководитель Астанинского городского филиала Всемирной ассоциации казахов Карлыгаш Бекпатшаевна, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для поступления в наши вузы подали документы 2 100 ребят. Они присылают документы онлайн. В этом году впервые эта система переходит на цифровой формат. Так что пробелы, конечно, есть. Однако квота выделена на 1 300 человек. Куда мы теперь отправим 800 детей, оставшихся вне квоты?! Поэтому считаем, что министерству необходимо выделить дополнительную квоту», - сказала Карлыгаш Бекпатшаевна.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день на историческую родину уже вернулось более миллиона кандасов, они все здесь обосновались и завели семьи, и их число на сегодня составляет около три-четыре миллионов.

По прогнозам, в зарубежных государствах проживает еще около семь миллионов кандасов.