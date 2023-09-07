Угрожающий расправой «медик» ограбил астанчанина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужчина с медицинском халате и в маске ограбил жителя Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратился астанчанин и сообщил, что стал жертвой преступления. По словам потерпевшего, неизвестный в маске угрожал ножом и завладел его барсеткой с денежными средствами, причинив материальный ущерб в размере 500 тысяч тенге.

Сотрудниками полиции УП района Байконыр при проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен 32-летний житель столицы.

В ходе проверки выявлено, что мужчина, предварительно запланировав данное преступление, приобрел медицинскую форму и маску. В ночное время злоумышленник пришел в пункт приема металла по улице Гоголя и, угрожая расправой, завладел имуществом астанчанина, после чего убежал в неизвестном направлении.

«Для поимки злоумышленника сотрудниками полиции проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых он был задержан. Мужчина дал признательные показания, водворен в изолятор временного содержания ДП. В настоящее время проводится досудебное расследование, проверяется причастность к аналогичным преступлениям на территории города», - сообщили в полиции.