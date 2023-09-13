Углубленно изучать IT-направления будут в четырех школах Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В четырех школах Астаны будут углубленно изучать IT-направления, такие как компьютерная графика, видео-технология, подготовка мобильных приложений, робототехника, создание веб-сайтов и 3D-моделирование, Design, web-технология, электроника и мехатроника, сообщил замруководителя столичного управления образования Нариман Еламанов на брифинге СЦК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Уклон на IT-направления будет сделан в школах № 8, 73, 59 и 85.

«Что касается среднего образования, то на сегодняшний день на территории города есть 4 школы с IT-уклоном. В целях реализации задач «Воспитание подрастающего поколения в духе национальных ценностей, воспитание способного адаптироваться к изменениям, грамотного, ІТ-компетентного, честного поколения» в данных школах будут углубленно изучаться компьютерная графика, видео-технологии, подготовка мобильных приложений, робототехника, создание веб-сайтов и 3D-моделирование, Design, web-технологии, электроника и мехатроника», – сказал Нариман Еламанов.

В ходе брифинга добавили, что в целях развития компьютерной грамотности учащихся начальной школы будут проводиться занятия с использованием Scratch, Tynker, CodeCombat. Учащиеся средних и старших классов при помощи Kodoqu займутся изучением языков программирования Python, Java и HTML.

Помимо этого, продолжается обучение по IT-специальностям «Компьютерная инженерия и средства массовой информации», «Программное обеспечение» в 18 организациях технического и профессионального образования - 3 государственных, 15 частных.