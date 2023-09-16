Три гематомы получила девочка в детском саду в Павлодаре

В Павлодаре девочка получила три гематому в детском саду. Полиция проводит проверку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Фотографии ребенка с синяками на лбу и ссадинами на щеках распространили в соцсетях. В описании авторы указали, что случай произошёл 14 сентября.

Синяки у дочери заметила её мама. Ребенка осмотрели врачи, которые подтвердили наличие трех гематом.

Видеокамеры из-за ремонта в частном детском саду не работают. Но в учреждении подтвердили: девочка упала. Мама обратилась в полицию.

Обращение павлодарки зарегистрировали в Северном отделе полиции областного центра. Стражи порядка проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой примут процессуальное решение.