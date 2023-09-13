Третий раз трещит «по швам» путепровод в Петропавловске
«Многострадальный», «вечная проблема» - какими только эпитетами не наделили петропавловцы трескающийся мост. Возмущение горожан можно понять. Ремонтировали путепровод в 2020-м году, реконструкцию проводили в 2014-м. В этом году он снова разрушается.
И добавили, что по улице Универсальной построят путепровод через железную дорогу, чтобы разгрузить транспортный поток с улицы Караванной и частично со въезда в город. Договор с подрядчиком заключили.
Пользователи в социальных сетях пишут, что у моста в Рабочий проблемная не только проезжая часть, но и пешеходная дорожка. После дождя там стоят сплошные лужи, зимой – скользко и нет поручней, чтобы удержаться. Некоторые горожане и вовсе боятся по нему ходить. По их словам, когда проезжают большегрузы, мост весь дрожит.
Протяженность путепровода по Караванной - 125 метров, построили его в 1961-м году.