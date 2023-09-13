Третий день ищут мужчину, ушедшего на рыбалку в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 10 сентября родные Ербола Кусаинова, 1987 г.р., сообщили в полицию, что он вместе с друзьями ушел на рыбалку и не вернулся домой. Сегодня третий день компетентные органы Атырауской области проводят поиск пропавшего гражданина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

ДП, ДЧС области и 80 бойцов Нацгвардии, кинологическое подразделение и водолазы задействованы в розыске. Компетентные органы просят не распространять ложную информацию в соцсетях, а при наличии информации о пропавшем гражданине обращаться на 102.