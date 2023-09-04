Тренер Головкина сделал заявление о его будущем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тренер экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина Джонатон Бэнкс признался, что пока не знает ничего о дальнейших карьерных планах своего подопечного, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Свой последний на сегодняшний день бой GGG провел в сентябре прошлого года в Лас-Вегасе, в нем он уступил единогласным решением судей мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу в поединке за звание абсолютного чемпиона мира во второй средней категории.

«Я не разговаривал с Геннадием в последнее время, поэтому мне ничего не известно. Но я уверен, что как только что-либо прояснится, GGG Promotions сделают заявление о его будущем», — ответил в интервью SlothBoxx Джонатон.