Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Организаторы трагической экскурсии в подземном водосточном коллекторе Москвы не признали вину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению столичной прокуратуры, задержаны 35-летний генеральный директор ООО «Спутник» Александр Ким и 31-летний Никита Дубас.

«Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Вину они не признали», - сообщили в прокуратуре.

По данным Следственного комитета России, 20 августа 2023 года гид-диггер совместно с группой в составе 7 человек незаконно организовал экскурсию по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в результате которой погибли люди, в т.ч. двое несовершеннолетних и сам гид. Следователи установили трёх лиц, причастных к организации и проведению данной экскурсии.

Помимо задержанных, в числе фигурантов уголовного дела также значится генеральный директор экскурсионного бюро «Авангард» Александр Лазовский, который 21 августа покинул Россию, вылетев в Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщалось в российских СМИ, Александр Ким является гражданином Казахстана, до выезда в Россию в 2006 году проживал в городе Конаев. В Санкт-Петербурге основал стартап по бронированию экскурсий по всему миру. В настоящее время он находится в Москве в рамках проведения следственных действий.

В Посольстве Казахстана в России сообщили, что ситуация находится на контроле, сотрудники консульской службы поддерживают связь с адвокатами. При необходимости будет оказана консульская поддержка в целях соблюдения законных прав и интересов нашего гражданина.

Как сообщалось ранее, нелегальная экскурсия, участники которой пропали без вести, проходила в Москве 20 августа. Когда начался сильный ливень, вода резко поднялась, и спастись у диггеров шансов практически не было. Погибли восемь человек, их тела найдены в реке Неглинке. Находиться в таких сооружениях могут исключительно сотрудники специальных служб.