Топ 10 вопросов: Как прикрепиться к поликлинике в Казахстане

В Казахстане стартовала кампания по прикреплению к поликлиникам, которая проводится ежегодно с 15 сентября по 15 ноября. Об этом сообщили в Фонде социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Фонда ответили на самые актуальные вопросы по прикрепительной кампании к организациям ПМСП.

В течение какого времени рассматривается обращение на прикрепление к поликлинике?

В случае подачи заявки на прикрепление через портал Электронного правительства, прикрепление (или мотивированный отказ от прикрепления) осуществляется в течение 1 рабочего дня.

Если была подана заявка на прикрепление в другую поликлинику в период кампании по прикреплению, когда пациент сможет начать получать там медпомощь?

Кампания прикрепления ведется с 15 сентября по 15 ноября, а ее результаты вступают в силу с 1 января следующего года. То есть медицинскую помощь в другой поликлинике (в случае подтверждения данной поликлиникой его заявки на прикрепление) пациент сможет получать с начала нового года. При прикреплении к другой поликлинике от прежней открепление производится автоматически.

Кто может прикрепиться к поликлинике?

Прикрепиться к поликлинике могут граждане РК, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РК (имеющие вид на жительство). Эта категория граждан имеет право на получение услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе ОСМС.

Прикрепиться к поликлинике могут также трудовые мигранты и члены их семей, временно пребывающие на территории РК, – это граждане стран-участниц ЕАЭС (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения). Для этого им нужно иметь договор добровольного медицинского страхования (полис) или же вмененного медицинского страхования (ВМС) на покрытие первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и стационарной помощи. На основании договоров ДМС или ВМС на ПМСП можно прикрепиться к поликлинике и получать медпомощь, входящую в ГОБМП.

При этом трудовые мигранты и члены их семей без договоров ДМС или ВМС на ПМСП не могут получать медицинскую помощь, входящую в ОСМС.

Нужно ли всем гражданам подавать заявку на прикрепление к своей же поликлинике заново, чтобы продолжать там обслуживаться?

Нет, прикрепленное население будет продолжать получать медицинскую помощь в своей поликлинике. Граждане остаются прикрепленными к своим прежним медицинским организациям, если не подавали соответствующую заявку.

Члены одной семьи должны быть прикреплены к одному участковому врачу?

Оказание первичной медико-санитарной помощи строится на принципе семейного наблюдения. Врачу будет намного легче формировать приверженность к здоровому образу жизни членов данной семьи, предупреждать возможные и лечить уже имеющиеся заболевания. Такой подход при оказании медицинской помощи позволит существенно улучшить ее качество.

Можно ли выбрать поликлинику, расположенную территориально дальше от имеющихся поблизости?

Так как основной принцип оказания первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) – территориальная доступность, пациентам рекомендуется прикрепляться к поликлиникам в пределах шаговой доступности (15-20 минут ходьбы). Преимуществом здесь будет возможность получения медицинской помощи на дому.

В целом, можно выбрать поликлинику не по месту проживания (но в пределах своего пункта проживания или района города). Поэтому рекомендуется прикрепляться к поликлинике, находящейся поблизости.

Можно одновременно быть прикрепленным к нескольким поликлиникам?

Нет. Так как прикрепление осуществляется по индивидуальному идентификационному номеру (ИИН), граждане могут прикрепиться только к одной поликлинике, при этом, открепление от прежней поликлиники будет автоматически.

По каким причинам может быть отклонена заявка на прикрепление к поликлинике?

Существует несколько причин, по которым могут отказать в прикреплении:

- предоставлены недостоверные документы;

- пациент проживает в другом городе (поселке, селе);

- в данной поликлинике превышено максимальное количество прикрепленного населения на всех участках;

- при отсутствии документов, подтверждающих законное право представлять интересы ребенка, которого нужно прикрепить.

Согласно нормативных документов, максимальное количество прикрепленного населения не может превышать:

• на одного врача общей практики – 1 700 человек смешанного населения (взрослые и дети);

• на участкового терапевта – 2 200 человек взрослого населения;

• на участкового педиатра – 500 детей от 0 до 6 лет, 900 детей от 0 до 14 лет.

Сколько поликлиник участвуют в кампании прикрепления?

Всего в кампании прикрепления участвует 624 объекта ПМСП, в которых работает около 13 тысяч участков. Для сравнения, в 2021 году первичная медико-санитарная помощь по кампании прикрепления была доступна в 521 медицинской организации. Ежегодно количество поставщиков амбулаторно-поликлинической помощи растет, что позволяет оказывать медицинскую помощь населению в шаговой доступности.

По каким еще причинам можно поменять поликлинику?

Кампания по прикреплению – не единственная возможность поменять поликлинику. Сделать это можно один раз в год по праву свободного выбора, а также в случае, если человек поменял место постоянного или временного проживания, работы или учебы, переехал в другой населенный пункт или если поликлиника, куда он относился, была реорганизована или ликвидирована и т.д.

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в своей поликлинике, обратившись в Службу поддержки пациента. Если помочь на месте вам не смогли, то можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования по удобному каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1414, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.