Тест на знание казахского языка сделают обязательным при приеме на госслужбу

При поступлении на государственную службу казахстанцам необходимо будет сдавать тестирование на знание казахского языка. Об этом рассказал глава Комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК, ученый-алашевед Ербол Тлешов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Управлении Делами Президента РК прошел круглый стол, на котором эксперты обсудили повышение статуса государственного языка. Ученый Ербол Тлешов сообщил, что скоро Правительство утвердит новую Концепцию развития языковой политики в РК на 2023-2029 годы.

- Прежняя программа отменяется, вместо нее вводится новая Концепция. С февраля этого года прошло несколько обсуждений. Были озвучены основные направления – превращение казахского языка в язык науки и создание системы обучения. Создание системы обучения мы продвигали с 2006-2007 годов. Хотели добавить это в программу 2015 года, но были исключены по определенным причинам. Если эта инициатива будет интегрирована в Концепцию, будет создана общая система обучения казахскому языку, начиная с начальных классов школы и заканчивая государственной службой, - рассказал он, выступая на круглом столе.

Ученый отметил, что в рамках Концепции будут впервые созданы лексико-грамматические минимумы слов казахского языка.

- Во всем мире популярные языки имеют лексико-грамматические минимумы. Сколько слов изучается в каждом классе, какова их потребность. Потребность определяется различными требованиями: например, частота употребления, семантическое значение слов. У нас это не практиковалось. Поэтому это правда, что школьные учебники не работают. В наших книгах представлены такие литературные произведения, как «Қазыбек бидің өмірі», «Астана – әсем қала», «Жер шоқтығы – Көкшетау», слова из которых мы не произносим ежедневно или не используем ту же грамматику. Теперь в новой системе будет использован коммуникативный подход в изучении языка, - сообщил Ербол Тлешов.

По его словам, теперь ученики школ после окончания 9 и 11 классов будут получать сертификаты, подтверждающие их знание государственного языка. Кроме того, при поступлении на государственную службу также потребуется обязательное наличие сертификата.