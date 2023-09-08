Террористическая опасность из Афганистана может быть распространена в странах ШОС – КНБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев рассказал об опасности террористических организаций, действующих на территории Афганистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Формирование террористических угроз для государств-членов ШОС происходит под воздействием ряда доминирующих факторов. Одним из ключевых остается сохранение террористического потенциала в Афганистане. Пришедшему к власти в Афганистане в 2021 году движению «Талибан» (организация запрещена в Казахстане – авт.) пока не удается создать эффективную систему госуправления и обеспечить должный контроль безопасности», - констатировал Руслан Сейсембаев на 40-ом заседании Совета РАТС ШОС.

По его словам, эта страна остается центром притяжения для международных террористических группировок.

«В результате, более 50 терактов унесло жизни более 350 человек, ранены свыше 700. Наибольшую угрозу представляет усиливающее потенциал филиала международной террористической организации исламское государство «Вилаят Хорасан». По различным оценкам, их численность за это время возросла с менее 500 до 6 тысяч подготовленных террористов», - отметил спикер.

«Вилаят Хорасан» совершены дерзкие нападения на российскую и пакистанскую дипломатические миссии. Осуществлен расстрел граждан Китая в кабульской гостинице. Лидеры этой организации регулярно призывают к джихаду не только против США, но также против России, Китая и Пакистана», - добавил он.

Кроме того, Руслан Сейсембаев заявил о возможности распространения террористической опасности из Афганистана в страны ШОС.

«Помимо этого, в Афганистане базируется Аль-Каида, численность которой составляет до 500 боевиков. Хотя «Вилаят Хорасан» и Аль-Каида контролируют часть территорий, они вполне способны выполнять резонансы и сложные нападения. В совокупности складывающаяся ситуация создает реальную угрозу реализации масштабных проектов на территории государств ШОС», - сказал он.

В их числе строительство железнодорожного коридора Термез-Кабул-Пешавар и газопровода «Тапи» для транспортировки туркменского углеводорода через Афганистан и Пакистан в Индию.

«Анализ ситуации позволяет прогнозировать сохранение к перспективе высокого уровня террористической опасности в Афганистане и вероятность ее экспорта на пространство ШОС, которое со всех сторон окружает эту страну. В этих условиях ключевое значение приобретает совершенствование практических форм методов взаимодействия разведывательных, контрразведывательных пограничных и правоохранительных органов государств ШОС», - добавил спикер.