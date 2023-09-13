Темпы роста экономики Казахстана составили почти 5%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам восьми месяцев текущего года по основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь. Об этом заявил заместитель министра национальной экономики РК Азамат Амрин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам января-августа текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,9%. В том числе рост в реальном секторе составил 4,4%, а в сфере услуг – 4,8%. По всем основным отраслям отмечается положительная динамика, при этом наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, а также информация и связь. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 12,2%. Приток инвестиций вырос в транспорте и складировании – на 49%, образовании – на 31,9%, торговле – на 30,1%, сельском хозяйстве – на 20,7%, а также в промышленности – на 8,5%, в том числе в горнодобывающей промышленности – на 5,7%», - сказал Азамат Амрин на заседании Правительства.

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Мангистауской, Туркестанской и Павлодарской областях и области Абай.

«По предварительным итогам в январе-июле 2023 года внешнеторговый товарооборот вырос на 5,7% и составил 79,5 млрд долларов. Экспорт составил 44,8 млрд долл. США. При этом экспорт обработанных товаров составил 14,2 млрд долл. США. Импорт товаров составил 34,7 млрд долл. США. В целом, положительный торговый баланс составил 10 млрд долл. США», - отметил вице-министр нацэкономики.

По его данным, обрабатывающая промышленность сохраняет положительные темпы роста. Объем производства вырос на 3,1%. Положительный рост зафиксирован в 15 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в городе Алматы, Западно-Казахстанской, Костанайской областях, в области Абай.