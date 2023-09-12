Текло рекой: вином затопило улицы города в Португалии

ЛИССАБОН. КАЗИНФОРМ - Жители небольшого городка на побережье Португалии были ошеломлены, когда в воскресенье по их улицам потекла река из красного вина. Две цистерны, принадлежавшие местному ликероводочному заводу Levira, взорвались, из-за чего по улицам города растеклись 2,2 миллиона литров алкоголя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на New York Post.

На видео, опубликованном в Интернете, видно, как красная жидкость стекает по крутому холму в небольшом городке Анадия, где проживает около 2 000 жителей.

Разлив был настолько масштабным, что вытекшее вино могло бы заполнить бассейн олимпийских размеров.

Власти города объявили экологическую тревогу и сразу же начали действовать, дабы разлившийся алкоголь не превратил местную реку Чертима в вино.

По сообщениям местных СМИ, пожарной службе Анадии удалось заблокировать «ликероводочное» наводнение и отвести его от реки, перенаправив в близлежащее поле.

Пожарные сообщили, что подвал дома рядом с винокуренным заводом был полностью затоплен вином.

Винокурня Levira с тех пор извинилась за произошедший инцидент и заявила, что перекопала пропитанную вином землю.

«Мы берем на себя полную ответственность за расходы, связанные с очисткой и устранением повреждений», — говорится в заявлении завода.