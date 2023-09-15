Техногиганты пришли к консенсусу о необходимости регулирования ИИ

Встреча лидеров технологических гигантов на Капитолийском Холме завершилась «подавляющим консенсусом в отношении регулирования искусственного интеллекта». На встрече, проведенной в закрытом формате, участвовали генеральный директор Meta Марк Цукерберг, генеральный директор Google Сундар Пичаи, бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс и нынешний генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Инициатором встречи выступил лидер большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер.

Среди участников были Anthropic, Google, IBM, Nvidia, OpenAI и Palantir, а также гражданские правозащитники, отмечает CNN.

Сила искусственного интеллекта (AI, ИИ), используемая как во благо, так и во вред, стала одной из самых обсуждаемых тем среди политиков по всему миру.

В мае Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, создателя ChatGPT, выступил перед комитетом Сената США, где он подробно описал потенциальные риски новой технологии.

ChatGPT и другие подобные программы могут создавать невероятные «человекоподобные» ответы на вопросы, но также могут быть дико неточными.

«Я думаю, что если эта технология пойдет не так, а она может пойти совсем не так... мы хотим высказаться об этом», - сказал Альтман. - Мы хотим работать с правительством, чтобы этого не произошло».

Есть опасения, что технология может привести к массовым увольнениям, мошенничеству и сделать дезинформацию более убедительной.

AI-компании уже подвергались критике за подготовку своих моделей искусственного интеллекта на данных, взятых из Интернета без согласия авторов или внесения оплаты за нее.

В апреле Маск заявил BBC следующее:

«Я думаю, что должен быть создан регулирующий орган для надзора за искусственным интеллектом, чтобы убедиться, что он не представляет опасности для общественности».

В среду на встрече он заявил, что ему нужен «арбитр» по искусственному интеллекту.

«Я думаю, что мы, вероятно, увидим, что что-то случится. Я не знаю, в какие сроки или как именно это проявится», - сказал он журналистам после встречи с сенаторами.

По мнению Цукерберга, Конгресс «должен взаимодействовать с искусственным интеллектом для поддержки инноваций и гарантий безопасности».

Сенатор-республиканец Майк Раундс сообщил, что Конгрессу потребуется время, чтобы пойти на конкретные действия.

«Готовы ли мы написать законодательство? Абсолютно нет», - сказал Раундс.

Сенатор-демократ Кори Букер заявил, что все участники согласились с тем, что «правительство играет регулирующую роль», но разработка законодательства станет для них настоящим вызовом.

Как пишет Washington Post, за последние пять лет Конгресс не принял ни одного крупного закона о защите конфиденциальности данных, регулировании социальных сетей или поощрении честной конкуренции со стороны технологических гигантов, несмотря на многочисленные слушания, проведенные ранее.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер отметил, что это самая трудная задача, с которой сенаторы когда-либо сталкивались, так как необходимо максимизировать преимущества искусственного интеллекта и минимизировать его вред. «Это будет наша тяжелая работа», - сказал он.