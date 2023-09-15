Сыну президента США Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы

Сыну президента Джо Байдена, Хантеру, предъявили обвинения по трем эпизодам за подачу ложных сведений при покупке огнестрельного оружия, которое он приобрел в 2018 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Впервые в истории США Министерство юстиции предъявило обвинение отпрыску действующего президента.

Обвинения были предъявлены после того, как первоначальная сделка Хантера Байдена с правосудием о признании вины сорвалась в июле. Выдвинутые обвинения могут привести к серьезному судебному разбирательству в разгар предвыборной компании Джо Байдена на переизбрание президентом США в 2024 году.

Проблемы Хантера Байдена с законом связаны с огнестрельным оружием, которое он приобрел в октябре 2018 года. Покупая револьвер в оружейном магазине штата Делавэр, он солгал в федеральной форме, заявив, что не употребляет и не страдает зависимостью от каких-либо запрещенных наркотиков. Хотя, на самом деле, на момент покупки он боролся с зависимостью от кокаина.

Дача ложных сведений при заполнений форм на приобретение или владение огнестрельным оружием является федеральным преступлением. В случае признания его виновным Хантер Байден может получить наказание до 25 лет тюремного заключения.

Между тем, ранее Палата представителей США объявила о начале расследования, которое может запустить процесс импичмента президента Байдена в связи с бизнес деятельностью его сына.

CNN отмечает, что экс-президент США Дональд Трамп, которому самому четыре раза предъявляли обвинения, откликнулся на новость о Хантере Байдене, назвав их «печальной ситуацией».

«Это печальная ситуация, я имею в виду, что никто не должен подобному радоваться», — заявил Трамп NBC News.