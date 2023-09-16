Студент покончил с собой в Актобе

19-летнего студента одного из ВУЗов Актобе нашли в петле под мостом, передает МИА «Казинформ».

Информацию подтвердили в ДП Актюбинской области.

«14 сентября в 19:30 часов под мостом в п.Заречный возле ресторана «Юрта» прохожим в повешенном состоянии обнаружен труп 19-летнего парня. На место выехала следственно-оперативная группа. Начато досудебное расследование по ст.105 УК РК. Причины и мотивы выясняются. Назначена экспертиза», - говорится в сообщении полиции.