Стрельба в ЗКО: подозреваемый установлен

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 5 сентября примерно в 18:45 в поселке Аралтобе Сырымского района во время ссоры после совместного распития спиртных напитков, 48-летний мужчина из хулиганских побуждений произвел выстрелы из охотничьего ружья в 34-летнего жителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Разлетевшимися дробью патрона были ранены в ногу прохожие - женщина и ребенок. По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый установлен.

В настоящее время принимаются все меры к задержанию преступника.