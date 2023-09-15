Стрельба и драка в ночном клубе Астаны: задержаны 17 человек

Полицейскими Астаны задержаны участники групповой драки. Конфликт произошел в одном из ночных клубов столицы, между охраником и посетителем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Астаны.

Позднее на канал «102» поступило сообщение, что на Карагандинской трассе вдоль дороги идёт групповая драка. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, пресекли правонарушение, установили и доставили в отдел полиции 17 участников инцидента.

Следствие установило, что в драке принимали участие охранники ночного клуба и посетители. Во время потасовки один из участников использовал огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов. В ходе следственных мероприятий полицейскими было обнаружено и изъято гладкоствольное ружье.

За совершение указанного преступления виновные лица водворены в изолятор временного содержания ДП г.Астаны.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию остальных участников инцидента. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РК. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям каждого из участников драки.