Сточные воды сливали в степь в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Атырауской области совместно с департаментом экологии области в рамках реализации Карты коррупционных рисков установлено, что без разрешения уполномоченных органов сбрасывались неочищенные сточные воды в периферийную зону города Кульсары. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикора.

Предприятие превысило нормативы допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду путем слива городских стоков в трубу, выводившая их на расстояние 12 километров в степь, что в свою очередь образовало большое зловонное озеро.

Причину сброса сточных вод виновные объяснили отсутствием в городе Кульсары водоочистных сооружений.

«В результате вмешательства государственных органов постановлением Жылыойского районного суда за нарушение требований по охране атмосферного воздуха и охране водных объектов от загрязнения и засорения (ч.1 ст.331 КоАП РК) и нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду (ч.1 ст.328 КоАП РК) ГКП «Жылыойсу» привлечен к административной отвественности в виде штрафа в размере 274 251 283 тенге», - отметили в Антикоррупционной службе Атырауской области.

Вопросы строительства и модернизации канализационно-очистных сооружений имеют важное значение. Причем не только для обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, но и в части влияния на экологию. В связи с этим, Глава государства поручил в период с 2023 по 2028 гг. обеспечить строительство канализационных очистных сооружений (КОС).

Однако работа по строительству КОС в Жылыойском районе даже не начата. Строительство канализационно-очистного сооружения в городе Кульсары затянулось на несколько лет. Недостроенный объект находится в заброшенном состоянии.