Ставка сделана на обеспечение технологического суверенитета страны - эксперт о Послании Президента РК

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил конкретные механизмы развития целого комплекса индустрий, была сделана ставка на обеспечение технологического суверенитета страны. Таким мнением поделился кыргызский политолог, автор ТГ-канала «Бердаков Online» Денис Бердаков, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению эксперта, в Послании впервые была озвучена комбинация промышленной программы и нового социально-экономического порядка. Предложены конкретные механизмы по развитию целого комплекса индустрий от агропромышленных холдингов до горнодобывающих производств в связке с научно-исследовательскими институтами на основе конкретного рыночного финансирования, с целью повышения уровня и качества жизни населения.

«Казахстан всегда был самой богатой страной региона, у которой огромные показатели золотовалютных резервов на душу населения. Обладая сырьем, в стране ранее не развивалось перерабатывающее и наукоемкое производство. Сейчас же впервые была сделана ставка на то, чтобы обеспечить технологический суверенитет страны, который дает и военный, и продовольственный суверенитет. Такая политика крайне важна. Создав мелкий и средний класс перерабатывающей промышленности, благодаря своим ресурсам Казахстан наводнит товарами с различной степенью переработки, необходимыми как для промышленности, так и для населения всего региона. Это путь к технологическому суверенитету всей Центральной Азии. Сделать это будет непросто, но самое главное есть сырье, политическая воля, финансы, а также относительно защищенные рынки сбыта в силу того, что формируется неформальный центральноазиатский союз», - считает политолог.

Отмечая важность затронутого в Послании одного из важнейших вопросов – проблемы доступности и качества водных ресурсов, эксперт положительно оценил создание в Казахстане нового Министерства водных ресурсов и ирригации.

«Вода - это ключевая угроза в Центральной Азии на ближайшие 50-70 лет. Водных ресурсов будет хватать в регионе только при крайне разумном целевом их использовании. Отрасль требует новых механизмов эффективного использования водных объектов, таких как строительство мощных водохранилищ с водосберегающими технологиями, внедрения систем капельного орошения, новых видов семян с помощью научных исследований, выращивание менее влаголюбивых культур. Все это требует капиталоемких вложений, но и обеспечивает политическое и экономическое единство региона, общую его взаимосвязанность. Реализацией поставленных задач водохозяйственного сектора должно заниматься самостоятельное ведомство с квалифицированными специалистами отрасли.

Мы надеемся, что Казахстан и Узбекистан в ближайшие годы, согласно достигнутому меморандуму, начнут вкладывать серьезные финансовые средства в проект строительства Камбаратинской ГЭС-1 и ряда других проектов, которые позволят всей Центральной Азии сохранять воду, накапливать ее в осенне-зимний периоды для обеспечения региона питьевой и поливной водой в весенний сезон», - подытожил спикер.

Напомним, 1 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства народу Казахстана можно ознакомиться здесь.