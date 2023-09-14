Совместные опергруппы будут создаваться в странах ОДКБ по расследованию преступлений военнослужащих

Сенат одобрил Закон «О ратификации Соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это Соглашение определяет вопросы юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием сил ОДКБ на территориях государств-членов. То есть оно регулирует: как разрешаются дела, когда военный одной страны, выполняя миссию в другой стране ОДКБ, совершает правонарушение – уголовное, административное или дисциплинарное», - сказал депутат Сергей Ершов на пленарном заседании Сената.

Соглашение содержит:

- механизм сотрудничества компетентных органов;

- разграничение юрисдикции принимающей и направляющей сторон при совершении правонарушений;

- порядок участия защитников, экспертов и специалистов, привлеченных для расследования правонарушений;

- взаимное признание процессуальных действий и юридической силы доказательств.

К примеру, если наш военнослужащий, дислоцированный в Кыргызстане, совершает преступление в отношении нашего же военнослужащего, то он привлекается к ответственности по нашим законам и нашими органами. Если же совершает деяние в отношении военнослужащего принимающей стороны, то – по её законам. Для закрепления следов преступлений, установлению и задержанию лиц, совершивших преступления, будут создаваться совместные следственно оперативные группы.

В то же время просьба об оказании правовой помощи может быть отклонена, если есть риск ущерба суверенитету и безопасности, а также противоречит национальному законодательству запрашиваемой стороны.