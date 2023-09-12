Сотрудники СпецЦОНа в Кокшетау нелегально зарегистрировали более 100 автомобилей

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области изобличена группа лиц, в том числе работники СпецЦОНа, которая на протяжении двух лет осуществляла преступную деятельность по незаконной регистрации грузовых автотранспортных средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АФМ.

В ходе следствия территориальным Департаментом АФМ выявлены факты предоставления в специализированный отдел по обслуживанию населения Кокшетау поддельных платежных поручений об оплате сбора за первичную регистрацию более 100 автотранспортных средств, завезенных из Европы.

«В результате преступной деятельности государству причинен ущерб на сумме более 700 млн тенге. По данным фактам начаты досудебные расследования и в отношении подозреваемых лиц судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей», - официальный представитель АФМ РК Алибек Абдилов.