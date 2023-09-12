Сорвали оборонный заказ - Минобороны Казахстана о тяжбах с отечественным производителем боевых машин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве обороны РК прокомментировали ситуацию вокруг отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в 2022 году в СМИ появилась информация о том, что казахстанское оборонное ведомство предпочитает приобрести турецкий аналог казахстанских бронемашин, вместо того, чтобы закупать их у отечественного предприятия Kazakhstan Paramount Engineering (КПИ). Далее ведомство и предприятие стали судиться, каждая из сторон приводила доводы своей правоты.

Теперь, в ведомстве решили разом ответить на накопившуюся в СМИ информацию касательно сложившейся ситуации.

«Меморандум был подписан в 2017 году. В соответствии с законодательством Казахстана, меморандум не является гражданско-правовым договором, и не влечет за собой юридических, финансовых и иных обязательств и последствий для подписавших его сторон. Это отмечено и в тексте самого Меморандума. Отмечаем, что завод был построен в 2015 году, первая поставка «Арланов» была осуществлена в 2016 году, а меморандум подписан в июле 2017 года, который предусматривает приобретение 274 единиц бронированных колесных машин «Арлан» и 106 единиц «Барыс» до 2030 года.

Министерство обороны осуществляет закуп бронемашин, согласно указанного в меморандуме срока. В меморандуме отражено, что техника может быть приобретена только после прохождения войсковых испытаний. Что касается бронемашины «Барыс», то в настоящее время она не прошла опытную войсковую эксплуатацию», - пояснили в Министерстве.

В Минобороны заверили, что заводом устраняются недостатки.

Также сообщается, что на сегодняшний день в Вооруженных Силах уже имеется 138 БКМ «Арлан» (110 единиц с боевым модулем и 28 без боевого модуля). На 2022-2023 годы запланировано приобретение еще 20 единиц БКМ «Арлан» (18 единиц с боевым модулем и 2 единицы без боевого модуля) с поставкой в 2023 году. Итого до конца 2023 года в Вооруженных Силах общее количество составит 158 единиц БКМ «Арлан» (128 единиц с боевым модулем и 30 – без боевого модуля).

Вместе с тем, как заявляют в ведомстве, при исполнении оборонного заказа в 2022 году, КПИ установила на 10 БКМ «Арлан» боевой модуль нового образца «WSE», не принятого на вооружение согласно утвержденной процедуры. Тем самым, как утверждают в Минобороны, КПИ сорвало исполнение государственного оборонного заказа, так как акт приемки указанных 10 БКМ Вооруженными Силами не подписан.

«В настоящее время проведены демонстрационные испытания, и с 11 сентября планируется опытная войсковая эксплуатация указанного боевого модуля в разных климатических условиях до конца 2023 года. По той же причине под угрозой срыва и поставка в 2023 году 18 БКМ «Арлан», на которых также предполагается установка боевых модулей «WSE».

На 2024-2025 годы запланировано приобретение 15 единиц БКМ «Арлан» (без боевого модуля) с поставкой в 2025 году. В случае исполнения КПИ всех требований, до конца 2025 года в Вооруженных Силах количество БКМ «Арлан» составило бы 173 единицы. Отметим, что, несмотря на отсутствие юридической силы Меморандума, Минобороны за 8 лет приобрело «Арланов» более 60% от количества, оговоренного в нем. Ни у одного предприятия, как отечественного, так и иностранного не было приобретено столько техники», - говорится в ответе Министерства.

По данным Минобороны, до настоящего времени не реализована на экспорт ни одна машина, что показывает ее низкую конкурентоспособность.

Кроме этого, ни одна из выпускаемых машин ТОО «КПИ» не способна преодолевать водные препятствия вплавь, бороться с бронеобъектами противника на больших дистанциях, действовать в период распутицы и в горной местности из-за низкой проходимости и устойчивости.

Об итоговых испытаниях

«Важно отметить, что по огневой мощи БКМ «Барыс» сопоставима с БТР-82А. При этом ее стоимость значительно выше (около 1 млрд тенге) российской машины (около 400 млн тенге). БКМ «Барыс» не плавающая, усиленная бронезащита отрицательно сказалась на маневренности и управляемости, скоростных характеристиках, габаритных размерах, что значительно ограничивает решаемые задачи. В целях увеличения огневой мощи бронированных колесных машин, за счет применения боевых модулей со 100 мм пушкой и ПТРК с дальностью стрельбы до 5 км в период с июля по декабрь 2023 года проводится опытная войсковая эксплуатация турецкой бронированной колесной машины 8х8 «Арма» с боевым модулем VN-11 китайского производства», - отмечают в ведомстве.

По результатам войсковой эксплуатации специалистами Вооруженных Сил будет дано заключение соответствию «Арма» выполняемым задачам Сухопутных войск.

В свою очередь, на официальный запрос Министерства обороны КПИ якобы не предоставила на испытания аналогичный свой образец БКМ 8х8.

Относительно затопления «Армы».

«24 августа текущего года, дополнительно, вне рамок программы опытной войсковой эксплуатации, представителями производителя БКМ были проведены внутренние испытания для определения предельных возможностей машины при преодолении водных преград. Для этого была смоделирована нештатная ситуация с затоплением БКМ. Также прошло тестирование устойчивости двигателя, электроники, инженерных узлов к воде, готовности экипажа отработать аварийные действия в случае затопления машины. На момент перемещения БКМ на берег, все электрические системы отработали в штатном режиме», - сообщили в Минобороны.

В ведомстве также ответили на обвинения в коррупции при закупе военной техники.

«Коррупционная составляющая для Министерства обороны при проведении закупа ВВТ исключена. Выбор исполнителя мероприятия государственного оборонного заказа (ГОЗ) осуществляется посредством проведения конкурса по выбору исполнителя ГОЗ. Непосредственное проведение конкурса осуществляется Комитетом ГОЗ Министерства промышленности и строительства (далее – МПС, уполномоченный орган), выбор исполнителя производится комиссией, состав и порядок работы которой определяется уполномоченным органом», - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что конкурс проводится из числа организаций, включенных в реестр отечественных производителей товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения) и отечественных поставщиков работ военного назначения и услуг военного назначения ГОЗ. В состав комиссии входят представители Комитета ГОЗ и МО, обладающих специальными знаниями по направлению деятельности. Решение принимается комиссионно.

Решение считается принятым простым большинством голосов, в отношении предприятия, предложившего наименьшую цену, при условии соответствия представленных предприятиями предложений параметрам и условиям, определенными техническими спецификациями.

Министерство обороны разрабатывает технические спецификации, определяет количество и сроки поставки продукции (услуг). За ценообразование отвечает уполномоченный орган (МПС).

О техническом обслуживании боевой техники

«Современная техника является высокотехнологичной, в этой связи, в случае возникновения неисправностей ремонт ее производится специализированными предприятиями, имеющими соответствующее оборудование и компетентных специалистов. В целях поддержания боевой готовности имеющегося парка ВВТ предусмотрено проведение регламентированного технического обслуживании (технического сопровождения, текущего ремонта) в течение определенного периода (от 1 года до 3 лет) в рамках оборонного заказа», - сообщают в Минобороны.

При приобретении зарубежной техники на предконтрактных переговорах обсуждаются вопросы ее дальнейшего обслуживания и ремонта. Главным условием при этом является локализация отечественными предприятиями ОПК (лицензированных по виду деятельности) ремонта и обслуживания данной техники. Например: послегарантийное техническое сопровождение приобретенных современных ЗРК БУК-М2Э и ТОР-М2К, осуществляется отечественным предприятием ОПК ТОО «СКТБ Гранит».

Согласно информации, в настоящее время текущий ремонт и обслуживание имеющихся в Вооруженных Силах БКМ осуществляется самостоятельно силами инженерно-технического состава. Вопросы стоимости ремонта (технического сопровождения) на отечественных и зарубежных предприятиях находится в компетенции уполномоченного органа.

Министерство не обошло вниманием и вопрос касательно влияния санкций в отношении России на дальнейшую эксплуатацию на ранее уже поставленные образцы ВВТ, ввиду того, что казахстанская армия в основном оснащена образцами ВВТ российского (совместного) производства.

«Введение санкций может значительно повлиять на дальнейшую эксплуатацию вооружения и военной техники, в первую очередь, советского и российского производства, так как поставка комплектующих и запасных частей практически приостановлена. Как правило, страна получатель российского вооружения предусматривает в сделке организацию производства приобретаемого вооружения и военной техники, в том числе запасных частей и комплектующих к ним на своих отечественных предприятиях оборонно-промышленного комплекса, как например, Китай или Индия. Кроме того, в странах Восточной Европы продолжается производство и модернизация вооружения и боеприпасов стандарта стран Варшавского договора, в частности, в Сербии, Чехии, Словакии и т.д. В данном направлении мониторинг рынка вооружения ведется постоянно», - заверили в Минобороны.

Кроме того, в пример приведена сравнительная характеристика бронетранспортера отечественного производства «Барыс» 8х8 и турецкого аналога ARMA 8х8.

Согласно информации ведомства, БКМ «Барыс» в сравнении с «Армой» не плавающая. Боевой модуль на «Барысе» оснащен 30 мм пушкой, в свою очередь на «Арме» установлены 100 и 30 мм пушки и имеется возможность ведение стрельбы с ПТРК на дальность до 5 км, что существенно увеличивает огневые возможности в сравниваемых образцах.

В Минобороны также сослались на Закон РК «Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе», в соответствии с которым Министерство обороны является получателем, а уполномоченным органом в сфере оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа, в том числе, по ценообразованию определен Комитет ГОЗ Министерства промышленности и строительства.

Представители ведомства заверяют, что в период с 2020-2022 годы в Вооруженные Силы приобретались только лишь БКМ «Арлан» (КПИ) в количестве 48 единиц, из них в 2020 году – 30 единиц, 2021 году – 18 единиц (в 2022 году 10 единиц не приняты в связи с установленным боевым модулем, не принятым на вооружение, проводится опытная войсковая эксплуатация).

«Считаем необходимым отметить, что, как и во всех странах мира, именно Армия, исходя из возможных сценариев вооруженных конфликтов, оценки вероятного противника, боевого состава и требований документов по боевому применению Вооруженных Сил, утвержденных Верховным Главнокомандующим, определяет необходимые типы, виды вооружений и их количество, а задача оборонной промышленности – качественно и в срок обеспечить ее потребности. Маркетинговые просчеты, проблемные взаимоотношения с банками 2-го уровня, управленческие решения по диверсификации производства, ремонту техники, финансовые и производственные споры хозяйствующих субъектов не являются предметом обсуждения для Министерства обороны», - говорится в опубликованной ведомством информации.

Также сообщается, что с целью демонстрации ходовых и огневых возможностей бронированных колесных машин Министерство обороны планировало организовать демонстрационный показ (тест-драйв) бронированной колесной техники отечественного и иностранного производства в период с 21 по 25 августа текущего года на военных учебных полигонах.

Приглашения для участия были направлены отечественному ТОО «КПИ» (исх. 27-01/27/3155 от 18.07.2023) и турецкой компании «Отокар», а также должностным лицам Совета безопасности, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, других войск и воинских формирований и представителям АО «Атамекен».

Турецкая компания «Отокар» выставила на данный показ БКМ 8х8 «Арма». Как говорится в ответе, ТОО «КПИ» отказалось от участия, мотивируя тем, что ранее уже неоднократно демонстрировали боевые возможности БКМ 8х8 «Барыс», а также износом установленного вооружения, что не позволяет провести полномасштабную демонстрацию боевых возможностей (исх. 542-И от 7.08.2023).

«Придерживаясь политики поддержки отечественного производства, Министерство обороны ранее направляло в адрес ТОО «КПИ» технические задания на разработку на базе БКМ «Арлан» семейства машин для выполнения специальных задач (ведение РХБ разведки, управления огнем артиллерии и т.д.), а также предложения организовать ремонт и модернизацию бронетанковой, автомобильной и другой техники. Эти задачи предприятие до настоящего времени практически не выполнило», - заявили в Минобороны.

Также, в заявлении представителей Министерства говорится, что в течении последних 10 лет бронированная техника иностранного производства не приобреталась, за исключением БКМ «Арлан» производства КПИ.

Специалистами Вооруженных Сил на постоянной основе проводятся мониторинг рынка и сравнительные анализы боевых возможностей современных образцов ВВТ. По результатам проводимой работы определяются конкретные образцы, соответствующие требованиям, способные выполнить боевые задачи.

«Особо отметим, что данным ТОО (КПИ), в период с ноября 2022 года по настоящее время проиграны 6 судебных процессов по исковым заявлениям, в которых претензии к Министерству обороны признаны судом необоснованными. Кроме того, в августе 2022 года в СМИ Министерством обороны был дан официальный комментарий касательно готовности к сотрудничеству с ОПК на конструктивно выстроенной для нужд казахстанской армии основе и ситуации вокруг ТОО «Казахстан Парамаунт Инжиниринг», - добавили в ведомстве.