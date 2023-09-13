Снизить финансовые и административные издержки для недропользователей хотят в Казахстане
«Представленный проект Закона разработан в порядке законодательной инициативы депутатами Парламента и направлен на: повышение инвестиционной привлекательности проектов в сфере геологической разведки и добычи углеводородов; оптимизацию процедур проведения государственной экспертизы базовых проектных документов; снижение финансовых и административных издержек недропользователей в процессе разработки месторождений», - сказал депутат Дюсенбай Турганов, представляя законопроект на пленарном заседании Мажилиса.
Основными новшествами законопроекта являются:
- наделение правом недропользователя отказаться от бесперспективного по результатам сейсморазведочных работ бурения скважин без наложения штрафных санкций со стороны государства.
- ускоренный переход на геологоразведочные работы с учетом введения уведомительного порядка при разработке и утверждении проектов разведочных работ на этапе поисковых работ на суше.
- оптимизация административных процедур при проведении операций по недропользованию, в том числе государственной экспертизы проектных документов в сфере углеводородов.
По словам Дюсенбая Турганова, законопроект не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета, а позволит улучшить регуляторные условия проведения операций по недропользованию, а именно:
- оперативно перейти на практические геологоразведочные работы;
- сократить сроки всевозможных экспертиз на 8-12 месяцев;
- устранить административные издержки по процедурам более чем в 2 раза, со 120 до 50 дней;
- повысить инвестиционную привлекательность.