Снег выпал в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В кемпинге «Нижний лагерь» под Белухой в Катон-Карагайском районе выпал первый снег, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Yk.kz.

«За много лет работы не припомним случая, чтобы в такое время был снег, - говорит Вячеслав Орлов, альпинист и руководитель туристического лагеря, расположенного возле водопада Кокколь. - Правда, он быстро растаял.

Он рассказал, что вода при этом ночью не замерзла, а внизу, в районе Берельских курганов, в то же время было солнечно и тепло.

«У нас штормовые палатки, установленные на деревянных поддонах, и теплые спальники, - поделился подробностями Вячеслав. - Альпинисты, конечно, привыкли ночевать на леднике, но и туристы не мерзнут».

Напомним, в ближайшие дни под влиянием поля повышенного давления на большей части Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков. Лишь на северо-востоке, востоке и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами.