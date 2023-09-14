Смертельное свидание: мужчину из-за ревности к девушке убили в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Трагедия произошла накануне днем в подъезде одного из многоэтажных домов мегаполиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О гибели 35-летнего мужчины в полицию сообщили медики, приехавшие по вызову на место происшествия. Их вызвала жительница дома, на глазах которой и развернулась кровавая драма.

«12 сентября около 12:30 поступило сообщение об избиении местного жителя в подъезде многоквартирного дома. По вызову на адрес выехали полицейские Туранского района и служба скорой помощи. Медработники констатировали смерть 35-летнего горожанина. Потерпевшего на почве ревности избил бывший возлюбленный его сожительницы. Заметив, что оппонент потерял сознание, злоумышленник скрылся с места происшествия. Мужчину задержали в районе массива Тогус. Его водворили в изолятор временного содержания департамента полиции. В настоящее время проводится досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Жильцы двора перепугались не на шутку. Соседи говорят, что первое время в подъезд никого не пускали.

«Когда приехала полиция и выносили тело, какое-то время никого не пускали в подъезд. Люди даже в свои квартиры попасть не могли. И никто толком понять не мог, что произошло», - добавили соседи.

Корреспонденту МИА «Казинформ» удалось пообщаться с молодой женщиной, из-за которой произошла трагедия. На вопрос о том, что случилась, свидетельница и непосредственная участница драмы сообщила, что произошло убийство.

«Я девушка погибшего парня. Убийца – мой бывший парень. До этого он избил мою маму, а вчера убил моего парня. Забил ногами до смерти. Бывший занимался спортом, а парень, которого убили, был слабый здоровьем, у него была инвалидность. Он его убил и я была этому свидетелем», - поделилась девушка погибшего.



«Я в шоке от случившегося. Не могу понять, как это вообще стало возможно? Нам даже полиция не сообщила. Какие-то медсестры звонят и спрашивают, где он. Я говорю, что он дома у своей девушки. Я только вчера с ним с утра разговаривала, а тут мне говорят, что он умер», - поделилась сестра погибшего.