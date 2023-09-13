Сколько жители СКО заработали на сообщениях о коррупции

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала года за сообщения о фактах коррупции поощрили четырех человек на общую сумму более 800 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, деньги можно получить только после вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении виновного лица либо постановления суда о наложении административного взыскания.

В ведомстве напомнили, что утверждены новые Правила поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции.

Если сумма взятки или ущерб не превышают 1 000 МРП (около 3,5 млн тенге) вознаграждение по административным делам о коррупционных правонарушениях составит 30 МРП (103 500 тенге), по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести – 40 МРП (138 000 тенге), средней тяжести – 50 МРП (172 500 тенге), о тяжких коррупционных преступлениях – 70 МРП (241 500 тенге) и особо тяжких – 100 МРП (345 000 тенге).

Когда сумма взятки или ущерба выше 1 000 МРП, единовременное денежное вознаграждение составляет 10% от суммы взятки или ущерба, но не более 4 000 МРП (13,8 млн тенге).

Североказахстанцы могут сообщить о фактах коррупции в call-центр Антикоррупционной службы по номеру 1424 (звонок по республике бесплатный) либо обратиться в территориальный департамент по адресу: город Петропавловск, улица Интернациональная, 60.