Сколько запасов подземных вод в Казахстане

Председатель Комитета геологии Министерства экологии и природных ресурсов Ерлан Акбаров рассказал о запасах подземных вод в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас зафиксировано 43 млрд кубометров запасов подземных вод. Все это пресная вода. 45% этого фонда находится в южных регионах. Поэтому южные регионы лучше обеспечены подземными водами. Как известно, в западных регионах есть большие проблемы. Сейчас уже создано новое министерство, есть планы, что будет создана гидрологическая служба. Этому вопросу придается большое значение», - сказал Ерлан Акбаров в кулуарах после первого съезда геологов Казахстана.

По его словам, деятельность по изучению подземных вод может перейти в Министерство водных ресурсов и ирригации.

«Пока в нашей компетенции - изучение подземных вод, наблюдение за их запасами. Если Министерство водных ресурсов и ирригации создаст гидрогеологическую службу, все эти задачи, то есть ряд наших функций, могут перейти в это ведомство», - добавил спикер.