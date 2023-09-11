Сколько стоит уголь в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Цены варьируются от 9,5 до 23 тысяч тенге. Основных точек продажи угля пять, передает МИА «Казинформ».

В Павлодаре продажей угля занимаются несколько предприятий: ТОО «А-Вест Павлодар», ТОО «Север Энерго Уголь Снаб», ТОО «Aidabol», «Элит КЗ» и «IhsanGroupKz». Компании заранее заключили договоры с разрезами.

Стоимость тонны майкубенского угля составляет 10-15 тысяч тенге, стоимость тонны угля с разреза «Богатырь Комир» - 9,5 тысячи тенге. Это самый дешевый вариант, но популярностью у павлодарцев он не пользуется. Другие сорта хоть и дороже, но у них меньше зольность и горят они лучше.

Цены на шубаркольский уголь начинаются от 18 тысяч тенге - за потребительский. Тонна сортового угля этой марки стоит уже 22,5 тысячи тенге. Стоимость тонны угля с месторождения Каражыра начинается от 13 тысяч тенге, сортовой уголь той же марки стоит 15 тысяч тенге за тонну.

Стоимость доставки от угольного тупика до адреса варьируется от 3 до 8 тысяч тенге за машину. Цена зависит от расстояния.

«Ажиотажа пока нет. Если в прошлом году в это время к нам приезжали 100-150 машин ежедневно, сейчас – по 20-30. Мы думаем, что в ближайшее время ажиотаж все-таки начнется, потому что ожидается похолодание. Поэтому призываем наших граждан заблаговременно приобрести уголь. Сейчас на нашем тупике в наличии больше 12 тысяч тонн угля: майкубе по 12,5-15,5 тысячи тенге за тонну и шубаркольский по 22-22,5 тысячи тенге», - сообщил Дастан Даулетбаев, директор ТОО «Элит-KZ».

Стоимость угля в Павлодаре по сравнению с прошлым годом выросла в среднем на тысячу тенге за тонну. Чуть сильнее других марок подорожал популярный у горожан шубаркольский уголь. Если год назад тонну сортового шубаркольского угля можно было купить за 20 тысяч тенге, теперь заплатить придется на две тысячи тенге больше.

Прошлой осенью у павлодарцев также появилась возможность купить твердое топливо в кредит или рассрочку. Сделать это можно было через приложение «Halyk Bank». Наценка составляла 10%. Как раз из-за наценки, желающих воспользоваться данной услугой было откровенно немного. Этой осень купить уголь в кредит все еще можно: в банковском приложении услуга еще доступна.

При потребности города в 60-70 тысяч тонн угля, пока отгружено около 15 тысяч тонн или четверть от общей потребности.

В Аксу традиционно действуют две точки продажи угля. На Донентаева,17 на днях завезут майкубенский и шубаркольский уголь. Также твердое топливо реализуют на Ленина, 10, это железнодорожный тупик. Сейчас здесь ждут поступления майкубенского угля и каражыру. Цены пока не озвучивают.

Жители частного сектора Экибастуза могут приобрести уголь у мелких частников или на разрезах. Во втором случае сначала нужно получить подтверждающий документ от ТОО «Экибастузтеплоэнерго» о том, что у вас действительно нет центрального отопления, только – печное. Цены на твердое топливо в городе горняков значительно ниже, чем в Павлодаре. Отпускная цена одной тонны каменного угля с разреза ТОО «Богатырь Комир» для бюджетных организаций и населения составляет 3556 тенге. АО «Майкубен-Вест» реализует бурый уголь населению Экибастуза по 8 тысяч тенге за тонну.