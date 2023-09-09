Сколько грузовых автомобилей ежедневно въезжает в Казахстан из Кыргызстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из Кыргызстана в Казахстан ежедневно въезжает от 400 до 500 грузовиков. Об этом сообщили в комитете национальной безопасности РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с требованиями Правил классификации государственной границы, утвержденных Постановлением Правительства РК, на осмотр одного грузового автомобиля предусмотрено 25 минут. Из Кыргызстана в нашу страну сейчас ежедневно въезжают от 400 до 500 грузовиков», - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

Из Кыргызстана в Казахстан грузовиками перевозятся в основном товары народного потребления (одежда, обувь, канцелярские товары, бумажные изделия и др.), плодоовощная продукция (арбузы, дыни, помидоры, огурцы и др.), молочные продукты, строительные материалы (краски, лаки, растворители).

«Около 60% грузовиков транзитом проходят из Республики Казахстан в Российскую Федерацию», - уточнили в комитете.

Напомним, в августе текущего года на границе Кыргызстана и Казахстана отмечалось небольшое улучшение ситуации со скоплением фур.

Позже была озвучена причина скопления грузовых машин на границе с Кыргызстаном.