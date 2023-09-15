Сколько этнических казахов проживает за рубежом

По прогнозам, в зарубежных государствах проживает еще около 7 миллионов наших кандасов. Об этом заявил председатель Общественного совета при Всемирной ассоциации казахов Асылбек Байжумаулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всемирной ассоциации казахов исполнилось 32 года. Это сообщество, созданное с намерением привлечь казахов, проживающих за рубежом, в нашу страну. На сегодняшний день на историческую родину уже вернулось более миллиона кандасов, они все здесь обосновались и завели семьи, и их число на сегодня составляет около 3-4 миллионов. Все наши вернувшиеся соотечественники получили образование и, соответственно, плодотворно трудятся во всех сферах», - сказал Асылбек Байжумаулы в интервью журналистам перед началом заседания данного Общественного совета.

По его словам, на общественном совете будут рассмотрены актуальные вопросы по возвращению этнических казахов, которые все еще находятся за границей и намерены вернуться в страну.

«Необходимо создать условия для переселения соотечественников из иностранных государств. Есть такие важные вопросы, как пересечение границы, учеба, работа и многое другое. Мы создали Общественный совет для совместного поиска решений этих вопросов», - пояснил Асылбек Байжумаулы.

Он также отметил, что сегодня в иностранных государствах проживают несколько миллионов этнических казахов.

«По прогнозам, в зарубежных странах проживает еще около 7 миллионов наших кандасов. В основном они сконцентрированы в Китае, Монголии, России, Европе, Иране», - уточнил Асылбек Байжумаулы.