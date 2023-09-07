Сколько человек получило гражданство РК в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За 7 месяцев этого года 14 561 иностранец получил казахстанское гражданство. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году гражданство Республики Казахстан получили 22 114 человек, из них 17 663 кандаса. Больше всего получили гражданство Казахстана прибывшие из Узбекистана – 14 353 (из них 13 166 этнических казахов), Китайской Народной Республики- 1 731 (из них – 1725 этнических казахов), России – 1 436 (484 этнических казаха), Туркменистана -1 186 (из них - 1176 этнических казахов) и Кыргызстана – 910 (из них – 220 этнических казахов)»,-отметили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

По данным МВД, за 7 месяцев 2023 года казахстанское гражданство получил 14 561 человек, в том числе 11 142 кандаса.

«Большинство из них - прибывшие из Узбекистана – 8 500 (из них 7 301 этнический казах), России - 2 133 (из них 845 этнических казахов), Туркменистана – 1 203 (из них 1 185 этнических казахов), Китайской Народной Республики - 1 064 (из них 1 062 этнических казаха) и Кыргызстана – 718 (из них 535 этнических казахов)», - сообщили в министерстве.