Сколько человек получило гражданство РК в этом году
«В 2022 году гражданство Республики Казахстан получили 22 114 человек, из них 17 663 кандаса. Больше всего получили гражданство Казахстана прибывшие из Узбекистана – 14 353 (из них 13 166 этнических казахов), Китайской Народной Республики- 1 731 (из них – 1725 этнических казахов), России – 1 436 (484 этнических казаха), Туркменистана -1 186 (из них - 1176 этнических казахов) и Кыргызстана – 910 (из них – 220 этнических казахов)»,-отметили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.
По данным МВД, за 7 месяцев 2023 года казахстанское гражданство получил 14 561 человек, в том числе 11 142 кандаса.
«Большинство из них - прибывшие из Узбекистана – 8 500 (из них 7 301 этнический казах), России - 2 133 (из них 845 этнических казахов), Туркменистана – 1 203 (из них 1 185 этнических казахов), Китайской Народной Республики - 1 064 (из них 1 062 этнических казаха) и Кыргызстана – 718 (из них 535 этнических казахов)», - сообщили в министерстве.