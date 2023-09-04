Синтетические наркотики на 100 млн тенге изъяли полицейские в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае сотрудниками полиции изъята особо крупная партия синтетического наркотика, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Костанайской области задержаны двое молодых людей, которые занимались распространением синтетических наркотиков.

По словам начальника управления по противодействию наркопроступности департамента полиции Костанайской области Нуржана Ахметова, в ходе оперативно-розыскных мероприятий на съемной квартире были задержаны 21-летний и 22-летний жители областного центра. При проведении обыска в квартире сотрудниками полиции изъято более 4 кг синтетического наркотика «а-PVP».

Кроме этого, обнаружены электронные весы, 240 мини-магнитов, изолента, фольга и другие приспособления для расфасовки наркотика. Стоимость изъятой партии синтетических наркотиков в особо крупном размере на черном рынке составляет около 100 млн тенге. Эта партия – более 15 тысяч доз.

Подозреваемые арестованы. Полицией начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Санкция статьи предполагает наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

С начала года сотрудниками противодействию наркопреступности ДП Костанайской области из незаконного оборота изъято 328 кг различных наркотических средств.