Сильный ветер и дожди наблюдались почти по всей территории СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Территория Северо-Казахстанской области находится под влиянием атмосферных фронтальных разделов Северо-Западного циклона, которые принесли дождь, грозу, град, сильный порывистый ветер, шквал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», 23 августа дождь и гроза наблюдались практически по всей области.

Сильный дождь прошел в районе им. Г.Мусрепова. В райцентре Новоишимское выпало за сутки 25,2 мм осадков. В этом же районе наблюдался град и сильный порывистый ветер, шквал. Метеостанция в Новоишимском зарегистрировала скорость ветра 20 метров в секунду. Здесь от стихии пострадали жилые дома и здания.

Сильнее ветер зафиксировала метеостанция в челе Чкалово Тайыншинского района – 28 метров в секунду. В районе гремела гроза, однако дождь был небольшой.

Ненастная погода сохранится и завтра, 24 августа.

По прогнозам синоптиков, ночью на большей части области ожидается дождь, на севере, западе региона - сильный. Ночью на севере, западе, днем на севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области - туман. Ветер северный, северо-западный на севере, западе, востоке с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Петропавловске ночью 24 августа ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный днем, порывы 15-20 метров в секунду.

Штормовое предупреждение служба спасения разослала на мобильные телефоны североказахстанцев.