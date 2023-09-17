Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 8 регионах Казахстана

Туман и заморозки ожидаются 17 сентября в Астане и восьми областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

17 сентября ночью и утром в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается туман. В северной половине области ожидается высокая пожарная опасность.

17 сентября ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. 17 сентября на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде 17 сентября ночью и утром ожидается туман.

На юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

17 сентября ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью на севере области на поверхности почвы - заморозки 1 градус.

17 сентября ночью и утром на юге Павлодарской области ожидается туман.

Ночью 17 сентября на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются на поверхности почвы заморозки 1 градус.

Утром и днем на западе, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области - туман. В Костанае 17 сентября ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области ожидается туман. Ветер южный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Актобе 17 сентября ночью и утром ожидается туман.

В Астане 17 сентября ночью и утром ожидается туман.