Штормовое предупреждение объявили в 10 областях Казахстана
В Астане ночью и утром ожидается туман.
Ночью и утром на юге, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы заморозки 1 градус.
Утром и днем западе Костанайской области ожидается гроза. На севере области туман.
На юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер северный, при грозе 18 м/с.
На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман. В Уральске ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.
На северо-западе, севере Мангистауской области ожидается гроза.
На севере, юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, юге, севере области туман.
Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.
Днем на севере Карагандинской области ожидаются гроза, град. На севере, в центре области ожидается туман. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается туман.
Ночью и утром на севере области Улытау ожидается туман, на юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.
В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность.