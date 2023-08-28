Штормовая погода ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и 16 областях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сильные дожди, грозы и шквальный ветер ожидаются в трех крупнейших городах и 16 областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

28 августа ночью на севере, днем на большей части Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 28 августа ожидается гроза.

Днем на юге Атырауской области ожидается сильный дождь, на севере, востоке, юге области - гроза, град. Ветер северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем 28 августа ожидается сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-18 м/с.

На юге, в горных районах области Жетысу ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер западный, на севере-востоке, в центре, горных районах области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. На большей части областисохраняется высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане 28 августа ожидается гроза. Ветер западный, при грозе порывы 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, в центре Алматинской области временами ожидается сильный дождь, в горных районах области временами ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег). На севере, в центре, в предгорных районах области - гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Алматы 28 августа временами ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Конаеве временами ожидаются сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

28 августа ночью на западе, севере области Улытау ожидается сильный дождь. На севере, востоке области ожидаются гроза, днем - град, шквал. Ветер западный, юго-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, временами порывы 25 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане 28 августа ночью ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются сильный дождь, гроза, днем - град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Кокшетау 28 августа ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Астане 28 августа ожидается гроза, ночью и утром - туман. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

28 августа ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области, днем на юго-западе области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 28 августа на севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. На юго-западе, северо-западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 28 августа ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный днем порывы 15-20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидаются сильный дождь, гроза, днем - град, шквал. Ветер южный, юго-западный, ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, временами порывы 25 м/с. На юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде 28 августа днем ожидаются гроза, град. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

28 августа ночью и утром на западе, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на западе, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере, юге, востоке области ожидается гроза, днем - град. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. Ветер северный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске 28 августа ожидается гроза, днем - град.

28 августа ночью на севере, западе, днем на большей части области Абай ожидается гроза. Днем на западе, севере области ожидается град. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ожидается гроза.

Днем на западе, севере, юге Костанайской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, ночью и утром на севере области - туман. Ветер северо-западный, на западе, севере, юге области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. 28 августа на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

28 августа днем на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере области 15-20 м/с. На севере, востоке, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау к концу дня ожидается гроза.

28 августа ночью на севере, востоке, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области - град. Ветер юго-западный, на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза.

28 августа ночью в северной половине, днем на западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер южный, днем на юге, западе области 15-20 м/с. В Павлодаре 28 августа ночью ожидается гроза.

28 августа ночью в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, западе, в горных и предгорных районах области - гроза, в горных районах - град. Ветер северо-западный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте 28 августа ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западый, ночью порывы 15-20 м/с. В Туркестане 28 августа ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западый, ночью порывы 15-20 м/с.