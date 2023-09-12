Шторм и наводнения в Ливии унесли жизни 150 человек, объявлен траур

АММАН.КАЗИНФОРМ - Мощный шторм и наводнения на востоке Ливии, обрушившиеся на североафриканское государство в воскресенье и понедельник, привели к гибели 150 человек. Правительство страны объявило траур, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

«Мы зафиксировали 150 смертей после обрушения зданий. Ожидаем, что число погибших вырастет до 250. Ситуация очень катастрофическая», - сообщил представитель Красного Полумесяца в Бенгази Кайс Факери.

Ураган получил название «Шторм Даниэль», в последние два дня он обрушился на города Бенгази, Сузы, Байда, Аль-Мардж и Дерна.

По данным властей, также пропали без вести десятки человек. Осман Абдулджалиль, министр здравоохранения самопровозглашенного правительства, базирующегося на востоке Ливии, заявил, что50 человек пропали без вести в результате урагана, обрушившегося на регион в воскресенье и понедельник.

По данным главного медицинского центра города, за пределами Дерны в восточном городе Байда погибли 12 человек. По данным Управления скорой помощи и чрезвычайных ситуаций, еще семь человек погибли в прибрежном городе Сузы на северо-востоке Ливии. Сообщается, что еще семь человек погибли в городах Шахат и Омар аль-Мохтар.

Среди пропавших без вести - семь членов Ливийской национальной армии (ЛНА), об этом проинформировал ее представитель Ахмад Мисмари. ЛНА возглавляет Халифа Хафтар, который контролирует восточную часть Ливии.

Ливийский Красный Полумесяц заявил, что потерял связь с одним из своих сотрудников, когда он пытался помочь застрявшей семье в Байде. По данным местных СМИ, десятки других людей пропали без вести, и власти опасаются, что они могли погибнуть в результате наводнения, разрушившего дома и другое имущество в нескольких городах на востоке Ливии.

На распространяющихся видеозаписях восточно-ливийского телеканала Al-Mustakbal TV, сильные наводнения смывают транспортные средства. Канал также опубликовал фотографии обрушившейся дороги между городами Сусс и Шахат, где находится основанный греками и внесенный в список ЮНЕСКО археологический объект Кирена.

Парламент Ливии, базирующийся на востоке страны, объявил трехдневный траур. Абдул Хамид Дбейба, премьер-министр международно-признанного временного правительства в Триполи на западе Ливии, также объявил трехдневный траур во всех пострадавших городах, назвав их «районами бедствия». Дбейба заявил в воскресенье, что поручил всем государственным ведомствам «немедленно разобраться» с ущербом и наводнениями в восточных городах.

Четыре крупных нефтяных порта в Ливии — Рас-Лануф, Зуэйтина, Брега и Эс-Сидра — были закрыты с вечера субботы на три дня.

По словам очевидцев, поисково-спасательные продолжаются работы. Власти объявили чрезвычайное положение, закрыли школы и магазины и ввели комендантский час.

Представительство ООН в Ливии заявило, что внимательно следит за ураганом и «окажет срочную чрезвычайную помощь в поддержку усилий по реагированию на местном и национальном уровнях».

На прошлой неделе шторм «Даниэль» обрушился на Грецию, Турцию и Болгарию, унеся жизни более десятка человек. Ожидается, что он достигнет западного Египта в понедельник. Климатологи предупреждают, что глобальное потепление приводит к тому, что летом будет испаряться больше воды, что будет приводить к более сильным штормам и ураганам.

Появляются сообщения о вероятных жертвах стихии, счет которых пошел на тысячи.

«Стихия, вероятно, унесло жизни более чем двух тысяч человек», - заявил премьер-министр восточного правительства страны Усама Хаммад, сообщает Euronews.

По информации «Анадолу», министр внутренних дел правительства на востоке страны Эссам Абу Зариба заявил, что еще 7 тысяч человек числятся пропавшими без вести.