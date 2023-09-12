Шторм и наводнения в Ливии унесли жизни 150 человек, объявлен траур
«Мы зафиксировали 150 смертей после обрушения зданий. Ожидаем, что число погибших вырастет до 250. Ситуация очень катастрофическая», - сообщил представитель Красного Полумесяца в Бенгази Кайс Факери.
Ураган получил название «Шторм Даниэль», в последние два дня он обрушился на города Бенгази, Сузы, Байда, Аль-Мардж и Дерна.
По данным властей, также пропали без вести десятки человек. Осман Абдулджалиль, министр здравоохранения самопровозглашенного правительства, базирующегося на востоке Ливии, заявил, что50 человек пропали без вести в результате урагана, обрушившегося на регион в воскресенье и понедельник.
По данным главного медицинского центра города, за пределами Дерны в восточном городе Байда погибли 12 человек. По данным Управления скорой помощи и чрезвычайных ситуаций, еще семь человек погибли в прибрежном городе Сузы на северо-востоке Ливии. Сообщается, что еще семь человек погибли в городах Шахат и Омар аль-Мохтар.
Среди пропавших без вести - семь членов Ливийской национальной армии (ЛНА), об этом проинформировал ее представитель Ахмад Мисмари. ЛНА возглавляет Халифа Хафтар, который контролирует восточную часть Ливии.
Ливийский Красный Полумесяц заявил, что потерял связь с одним из своих сотрудников, когда он пытался помочь застрявшей семье в Байде. По данным местных СМИ, десятки других людей пропали без вести, и власти опасаются, что они могли погибнуть в результате наводнения, разрушившего дома и другое имущество в нескольких городах на востоке Ливии.
На распространяющихся видеозаписях восточно-ливийского телеканала Al-Mustakbal TV, сильные наводнения смывают транспортные средства. Канал также опубликовал фотографии обрушившейся дороги между городами Сусс и Шахат, где находится основанный греками и внесенный в список ЮНЕСКО археологический объект Кирена.
Парламент Ливии, базирующийся на востоке страны, объявил трехдневный траур. Абдул Хамид Дбейба, премьер-министр международно-признанного временного правительства в Триполи на западе Ливии, также объявил трехдневный траур во всех пострадавших городах, назвав их «районами бедствия». Дбейба заявил в воскресенье, что поручил всем государственным ведомствам «немедленно разобраться» с ущербом и наводнениями в восточных городах.
Четыре крупных нефтяных порта в Ливии — Рас-Лануф, Зуэйтина, Брега и Эс-Сидра — были закрыты с вечера субботы на три дня.
По словам очевидцев, поисково-спасательные продолжаются работы. Власти объявили чрезвычайное положение, закрыли школы и магазины и ввели комендантский час.
Представительство ООН в Ливии заявило, что внимательно следит за ураганом и «окажет срочную чрезвычайную помощь в поддержку усилий по реагированию на местном и национальном уровнях».
На прошлой неделе шторм «Даниэль» обрушился на Грецию, Турцию и Болгарию, унеся жизни более десятка человек. Ожидается, что он достигнет западного Египта в понедельник. Климатологи предупреждают, что глобальное потепление приводит к тому, что летом будет испаряться больше воды, что будет приводить к более сильным штормам и ураганам.
Появляются сообщения о вероятных жертвах стихии, счет которых пошел на тысячи.
«Стихия, вероятно, унесло жизни более чем двух тысяч человек», - заявил премьер-министр восточного правительства страны Усама Хаммад, сообщает Euronews.
По информации «Анадолу», министр внутренних дел правительства на востоке страны Эссам Абу Зариба заявил, что еще 7 тысяч человек числятся пропавшими без вести.