Школьника-наркозакладчика задержали в ЗКО

В ходе проведения ОПМ «Қарасора-2023» сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО и УП Уральска во время осуществления закладок наркотиков задержали 16-летнего ученика 11 класса одной из школ города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает полиция, старшеклассника поймали с поличным, при личном обыске было обнаружено 2 свертка, обмотанные изолентой зеленого цвета, внутри которых находились порошкообразное вещества белого цвета со специфическим запахом.

«При осмотре его телефона были обнаружены координаты закладок, где были изъяты 23 свертка, обмотанные изолентой зеленого цвета, внутри которых находилось порошкообразное вещество белого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются синтетическим наркотиком α-PVP, весом 20,18 грамма», - говорится в сообщении полиции.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по п.3 ч.3 ст.297 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств».