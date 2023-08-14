Шахтеры «Казахмыса» вышли на забастовку в области Улытау

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Шахтеры и работники подрядных организаций шахты №65 Сатпаевской производственной площадки объявили о приостановлении работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«14 августа шахтеры и работники подрядных организаций шахты №65 Сатпаевской производственной площадки, заступивших в ночную смену, объявили о приостановлении работ. На место выехали руководство «Казахмыс», сотрудники прокуратуры, представители местной исполнительной власти», - сообщили в пресс-службе компании «Казахмыс».

В настоящий момент руководство «Казахмыс» ведет переговоры с инициативной группой шахтеров для решения возникших вопросов. Работает региональный оперативный штаб.