Рука двухлетнего ребенка застряла в электромясорубке в Шымкенте
11:45, 16 Сентябрь 2023
Мальчик получил множественные переломы кисти руки, его госпитализировали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Шымкента.
Инцидент произошел 15 сентября.
Бригада экстренного реагирования, прибыв на место происшествия, установила, что в электрической мясорубке застряла рука двухлетнего мальчика.
«Старший фельдшер Сабденов Сержан, фельдшер Нургали Ташкенбаев и спасатель Жанболат Омаров оказали первую медицинскую помощь. Мальчик с диагнозом «множественные переломы кисти правой руки» госпитализирован в центральную районную больницу села Абай, где бригада экстренного реагирования, применив аварийно-спасательное оборудование, освободила руку малыша. Ребенок во время спасения находился под наркозом», - сообщили в ДЧС.
В данное время ребенок находится в отделении реанимации.