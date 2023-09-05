Рост заболеваемости ОРВИ зафиксировали в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице наблюдается рост числа заболеваний ОРВИ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на главного санврача Астаны Сархат Бейсенову.

«Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны на постоянной основе проводится мониторинг за эпидемиологической ситуацией по КВИ и ОРВИ.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в городе Астане стабильная. За 8 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снижена в 37 раз (с 109 674 до 2 970 случаев). За август текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снижена в 92 раза (с 9162 до 99 случаев), по сравнению с июлем текущего года снижение в один раз (с 103 до 99 случаев). За последнюю неделю августа т.г. (с 25 по 31 августа) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снижена в 22 раза (с 516 до 23 случаев), в сравнении с предыдущей неделей т.г. (18 по 24 августа) - в 1,2 раза (с 28 до 23 случаев)», - сообщила Сархат Бейсенова.

По ее словам, в столице также продолжается эпидемиологический мониторинг за циркуляцией вируса SARS-CoV-2 и проводятся исследования по генетической характеристике методом полногеномного секвенирования. В лабораторию молекулярно-генетических исследований Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» КСЭК МЗ РК по г. Астана в течение года доставляются на исследования образцы изо всех городских лабораторий. Последние образцы выявленных положительных проб SARS-CoV-2 методом ПЦР были направлены в августе текущего года. На сегодняшний день определены 15 генетических линий вируса SARS-CoV-2 (омикрон), циркулирующего на территории Казахстана. В ходе проведенных последних исследований не обнаружена новая для Казахстана субгенетическая линия.

В столице за 8 месяцев 2023 года зарегистрировано 232 494 случая заболевания ОРВИ, из них дети до 14 лет - 132 771 случай. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост заболеваемости в 2 раза или на 49% (2022 г. – 114 337, из них дети до 14 лет 67558.

Заболеваемость в августе (11124 сл.) текущего года, в сравнении с августом 2022 года (7833 сл.) также повысилась на 23%.

В этой связи, департамент санитарно-эпидемиологического контроля Астаны, учитывая подъем заболеваемости ОРВИ, рекомендует жителям соблюдать общие меры неспецифической профилактики:

- избегать контакта с больными ОРВИ, если контакт неизбежен, то необходимо находиться в маске;

- в случае заболевания необходимо находиться дома, не заниматься самолечением, вызвать медицинского работника, надевать маску, находясь в кругу семьи или в коллективе, получать лечение по назначению врача;

- во время чихания и кашля закрывать рот салфеткой, платком, мыть руки как можно чаще;

- повышать имунную систему: употреблять витамин С и другие средства по рекомендации врача;

- соблюдать дистанцию, по возможности сократить посещение массовых мероприятий, а лицам с признаками заболевания – оставаться дома и получать лечение по назначению врача;

- чаще проветривать помещения с проведением влажной уборки;

- не отправлять больных детей в школы и детские дошкольные учреждения.

Соблюдение этих простых правил поможет избежать заболеваемости гриппом и ОРВИ.