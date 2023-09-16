Рейсы из Казахстана в Таиланд будут увеличены

Авиакомпания Air Astana рада сообщить, что с конца октября рейсы в Бангкок и Пхукет станут ежедневными. Авиарейсы будут выполняться на камформтабельных самолетах A321LR и B767. Увеличенная частота предоставит пассажирам больший выбор полетов и комфортное планирование поездок, передает МИА «Казинформ».

Как отметили в пресс-службе Air Astana, перед наступающим осенне-зимним сезоном, по информации Правительства Таиланда, для граждан Казахстана временно вводится безвизовый режим сроком до 30 дней с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года.

В настоящее время тайская виза оформляется по прилете в аэропорту, а регулярные рейсы авиакомпании выполняются в Бангкок три раза в неделю и четыре раза в неделю в Пхукет.