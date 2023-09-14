Рептилии в бегах: Массовый побег крокодилов с фермы произошел в Китае

Власти города на юге Китая начали операцию по поимке более 70 крокодилов, сбежавших с коммерческой фермы после сильного наводнения, обрушившегося на регион, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Зубастые рептилии изначально содержались на крокодиловой ферме в Маомине, в южной провинции Гуандун. Но недавнее наводнение привело к переполнению местного озера, что позволило животным «сбежать» с фермы.

После побега по меньшей мере 69 взрослых особей и шесть молодых крокодилов были замечены возле деревни Пэн Цунь. Местные власти попросили жителей не выходить на улицу.

По сообщению The Beijing News, для поиска пропавших крокодилов были задействованы силы экстренной помощи с использованием гидролокационного оборудования.

Однако глубина паводковых вод создала огромную проблему для проведения операции. Сотрудник службы экстренной помощи сообщил, что им, скорее всего, придется усыпить крокодилов, а не ловить их.

На видеозаписи, распространенной в китайских социальных сетях, видно, как несколько крокодилов прячутся за дорожным знаком возле дороги, которая, по всей видимости, была полностью затоплена.

На некоторых кадрах видно, как несколько крокодилов пойманы и возвращены на сушу, их рты и конечности связаны, чтобы ограничить передвижение, а горстка любопытных местных жителей наблюдает за ними с берега.

В Китае крокодилов ценят за их кожу, а в традиционной китайской медицине считается, что их мясо имеет лечебную ценность. Гуандун — популярное место для крокодиловых ферм из-за относительно теплого климата.

Южный Китай и Гонконг пострадали от ливней после того, как на прошлой неделе на регион обрушился тайфун Хайкуй.