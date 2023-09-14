Ребенок погиб, упав в септик в детсаду в Алматинской области

Трагедия произошла в селе Кырбалтабай на территории детского сада, ребенок упал в открытый канализационный люк, передает МИА «Казинформ».

«13 сентября около 13:08 часов в управление полиции Енбекшиказахского района поступило сообщение о том, что на территории одного из детского сада в с.Кырбалтабай, после падения в открытый канализационный септик, в сельской больнице скончался 3-летний ребенок. Данный факт был зарегистрирован в полиции по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей», - сообщил начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз, для обеспечения полного, объективного и всестороннего исследования всех обстоятельств инцидента.

Б. Аленов отметил, что ход расследования взят мною на контроль.