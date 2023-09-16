Разыскиваемого в России уголовника задержали в Алматы

Разыскиваемого в России уголовного преступника задержали в Алматы во время спецоперации «Наемник», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В целях стабилизации криминогенной обстановки в Алматы и выявления нарушений миграционного законодательства РК, с 11 по 30 сентября в Алматы проводится отработка «Наемник». За четыре дня проведения ОПМ к административной ответственности привлечено 695 нарушителей миграционного законодательства.

В ходе проведения операции полицейскими Алматы задержан уголовный преступник, гражданин Российской Федерации, 1992 года рождения, который разыскивался полицейскими Самарской области.

«В частности, за нарушение правил пребывания в РК к ответственности привлечено 209 иностранцев, за непринятие мер по обеспечению законности пребывания иностранцев в РК оштрафованы 122 принимающих юридических и физических лица. Вместе с тем, в приемник-распределитель ДП водворено 206 иностранных граждан без документов, удостоверяющих их личность. За пределы Казахстана по решению суда выдворено 34 иностранца», – сообщил начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.