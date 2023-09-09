Развитие экономического потенциала Казахстана скажется на повышении его роли в ЦА - эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Послании Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана отражается характер задач, которые стоят сегодня перед казахстанским обществом и Правительством страны. Глава государства обращает внимание на необходимость коррелирования планов, которые ставятся перед страной в условиях меняющейся ситуации, считает азербайджанский политолог, глава «Каспийского центра пространственного анализа» Ильгар Велизаде, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам эксперта, Президент РК обращает внимание на большой экономический потенциал Казахстана, способность страны реализовать планы по созданию эффективных экспортно-ориентированных производств. С другой стороны, для Казахстана сегодня важно выстроить таким образом свой промышленный, индустриальный каркас, чтобы в значительной степени решить проблему импортозамещения.

«Большое место уделяется развитию высокотехнологичных отраслей, хозяйства, а также развитию агропромышленного комплекса, особенно решению проблем продовольственной безопасности и минимизации рисков от нарушений цепочки поставок», - полагает эксперт-экономист.

По мнению Ильгара Велизаде, Казахстан является одним из ключевых государств своего региона, и реализация планов по развитию экономического потенциала страны не может не отразиться и на повышении ее роли и места в регионе Центральной Азии, особенно с учетом растущей связанности Казахстана с государствами этого региона.

«Казахстан сегодня превратился в очень важный логистический центр евразийского масштаба. Здесь пересекаются важнейшие магистральные трассы, трансрегиональные артерии, которые связывают регион ЦА с другими регионами Евразийского континента. Поэтому реализация масштабных экономических проектов, несомненно, будет способствовать превращению Казахстана в центр экономической активности всего региона», - считает политолог.

Ильгар Велизаде убежден, что это благоприятно отразится на развитии взаимосвязанности между государствами региона ЦА, будет способствовать формированию единого хозяйственного организма в пределах Центральной Азии, транспортного сообщества региона. С другой стороны, это будет стимулировать развитие рынка труда, высоких технологий.

«Казахстан вносит значительный вклад в экономическое развитие ЦА, но при этом обращает внимание на решение очень важных узловых вопросов, связанных с обеспечением устойчивости этого самого развития. Инициативы казахстанского государства важны в сфере водообеспечения, которое является важным фактором для повышения экологической устойчивости, создания экологической системы в границах центральноазиатского региона», - резюмировал эксперт.

Напомним, 1 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства народу Казахстана можно ознакомиться здесь.